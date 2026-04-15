YouTube登録者数約86万人の人気ゲーム実況グループ「三人称」のメンバー、鉄塔が15日、Xを更新。グループ脱退を報告した。鉄塔は昨年11月、かねて交際中の女性以外に複数の女性と関係を持っていたことが交際相手およびメンバーに発覚したとして、活動休止を発表。「このような話はあくまでプライベートで解決すべきことですが、一方で、この件でメンバー二人からの信頼を失ってしまったことは確かであり、仲間として、そのままの状