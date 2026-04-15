京都府南丹市の山林で遺体で発見された市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）について、何者かが遺棄した疑いがあるとして、府警が１５日、容疑者不詳の死体遺棄容疑で安達君の自宅の捜索を始めた。捜査関係者への取材でわかった。府警は、安達君が事件に巻き込まれた可能性があるとみて、両親らから任意で事情を聞き、慎重に調べる。安達君の自宅前では１５日午前７時頃、府警の機動隊員らが自宅周辺の出入りを規制し、複数