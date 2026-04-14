LINEヤフーは、Yahoo! JAPAN IDのログイン方法をスマートフォンなどの生体認証を利用する「パスキー」に統一する。 本日14日以降、パスワードのみでログインしているユーザーには、ログイン画面でパスキーやSMS認証などの設定案内が表示される。パスワードのみでのログインは2027年春を目途に終了する。SMS認証を使用したパスワードレスログインやパスワー