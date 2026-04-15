元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、１５日放送の「ＤａｙＤａｙ．」（日本テレビ系）に出演。京都・南丹市の山林で同市立園部小学校６年の安達結希さん（１１）の遺体が発見された事件について語った。１４日の司法解剖の結果、死亡した時期は３月下旬ごろで、死因は特定に至らなかったことなどを踏まえ、佐々木氏は「ご遺体の損傷状況がかなり激しいというのは推測できる」という。続けて「死因の不詳は実はよくある