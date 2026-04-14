サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の初回速報順位が14日に発表され、総合順位ではシナモロールが1位となりました。同時に公開された海外の国や地域ごとの『海外順位』に注目しました。速報順位で1位となったのが、シナモロール。2020年から5年連続1位を獲得していましたが、去年の最終結果は2位に。今年は1位に返り咲くことができるのか、注目されています。2位には、デビュー30周年を迎