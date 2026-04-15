13日（現地時間）、ドナルド・トランプ米国大統領のホルムズ海峡逆封鎖が始まった後、中国が注目されている。イラン産原油の最大顧客である中国が、今回の封鎖を機にイランの説得に乗り出す可能性があるとの期待があるためだ。イランは原油の大部分を中国に輸出している。エネルギー分析会社ケプラー（Kpler）によると、昨年イランが海外に販売した原油の80％が中国に向かった。昨年、中国が買い入れたイラン産原油は、輸入量全体