配信者・コレコレが13日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの暴露系ユーチューバーについて衝撃の投稿をした。コレコレは「【朗報】暴露系YouTuberポケカメン、本日早朝に警察が家に来て携帯2台を押収される。家長むぎではなく別件の名誉毀損罪。もうすぐ逮捕か？」と驚きのポスト。この投稿を受けてポケカメンは「釣りではなくガチです」と言及。また「色々やばいのでアカウントを非公開にします今のうちにフォロー