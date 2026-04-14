味の素は同名の調味料で有名な企業ですが、半導体の材料である「味の素ビルドアップフィルム(ABF)」の製造も担っています。そんな味の素について、イギリスの投資ファンド「パリサー・キャピタル」が「味の素価値向上プラン」を発表しました。パリサー・キャピタルは味の素価値向上プランを公表しますhttps://www.businesswire.com/news/home/20260331071448/jaIs MSG Maker Ajinomoto Sitting on an AI Goldmine? This Investor T