「売れない」と言われた生まれつき片目の保護犬。気になって何度か会いに行くうちに、とある決断をすることとなりました。話題の投稿には「あなたに選ばれるために待っていた子」「天使ちゃんね」といったコメントが寄せられています。 【動画：『売れない』と言われた『片目が無い犬』を発見→気になり何度も会いに行って…涙あふれる『まさかの展開』】 「売れない」と言われた子 TikTokアカウント「kkey09071」に投稿された