なぜかトイレの横の隙間に挟まって、落ち着いている子猫ちゃん。思わずクスッと笑ってしまう愛らしさ満点な姿が注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7.4万回再生を突破し、「何でそこに挟まってるのw」「見事な挟まりw」「なんて可愛らしい子なんだろう」といったコメントが寄せられました。 【動画：隙間にピッタリ挟まる保護子猫→姉猫が遊びに誘ったら…可愛すぎて『ずっと見ていたくなる光景』】