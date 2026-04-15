アストロズは日本時間14日、今井達也（27）を右腕の疲労のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表。現地時間12日にさかのぼって適用される。今井は11日のマリナーズ戦に登板し、3分の1回を5四死球3失点で降板。ベンチで右腕の疲労を訴えていた。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」…ド軍日本人スタッフ2名が「7000万円超」もらえず？ここに来てア軍先発陣は野戦病院状態。今井以外にも、ブラウ