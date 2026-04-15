米Googleは4月14日（現地時間）、デスクトップ版Google Chromeに統合されたAIアシスタント「Gemini in Chrome」の新機能「Skills（スキル）」を発表し、同日から順次提供を開始した。ユーザーがよく使うAIプロンプトを保存し、簡単な操作で呼び出して実行できるようにする機能である。Gemini in Chromeを利用することで、ユーザーはChrome内で直接、閲覧中のWebページについて質問したり、要約の生成を依頼するなど、日々の情報収