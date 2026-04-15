女優のルーシー・リュー(57)が、過去に誤った乳がん診断を受け、本来は不要だった手術を受けていたことを明かした。映画「プラダを着た悪魔2」に出演しているルーシーは1990年代に胸にしこりを見つけ、医師が触診だけで「がん」と判断したという。当時、超音波検査やマンモグラフィーなどの検査は行われなかった。 【写真】「プラダを着た悪魔2」出演女優かつて非難した共演者 ル&#12