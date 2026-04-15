4月12日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）。かつてレギュラー出演していた手越祐也（38）が6年ぶりのスタジオ復帰を果たし話題を呼んだが、同時に思い出されたのは10年もの間、同番組を“出禁状態”となっている存在。ベッキー（42）だ。この日の放送で手越は、MCのウッチャンナンチャン・内村光良（61）に紹介されスタジオに登場。実に6年ぶりのスタジオ復帰となった。「手越さんはコロナ禍の緊急事態宣言下での