「薬をほしい分だけ処方してくれる」「重宝はしていたんです。頼めば薬をほしい分だけ処方してくれるからね。でも、何度もトラブルを起こしていたとは……」記者が行きつけのバーのマスターが、こう溜め息をつく。「何度もトラブルを起こしていた」のは、東京・新宿区歌舞伎町の心療内科『東京クリニック』院長で精神科医の伊沢純容疑者（55）だ。紹介したとおり、同クリニックは患者の要望どおりに薬を出す歌舞伎町で有名な医院だ