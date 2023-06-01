中国のオンラインショップで中学生用の衣装を購入した保護者らが、着用後に相次いで返品する騒動があった。保護者らは「行事が中止になった」などと主張したが、学校がSNSで公開した動画で実際に開催されていたことがモロバレ状態だった。中国メディアの瀟湘晨報が13日に報じた。中国のECサイト・淘宝（タオバオ）で衣装販売店を経営する徐（シュー）さんによると、4月1〜2日に陝西省商洛市から同じ女子用衣装への注文が20件相次い