3月24日に発売されたサントリーの新商品『ギルティ炭酸 NOPE』が、発売から1週間で出荷本数2000万本に達する大ヒットとなっている。コンビニやスーパーの店頭でも広く商品が陳列され、SNSや街中など多くの場所で広告が展開されていた。【写真】「ひとりホールケーキ食い」や「深夜ポテチ」だけじゃない“背徳感あるある”「広告効果は、これから多面的に分析を行いますが、SNSでのコメント数は直近のほかCM平均の約20倍という大