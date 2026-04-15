■MLBドジャース2ー1メッツ（日本時間15日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのレンジャーズ戦に“1番・DH”で先発出場。3打数ノーヒットも8回に申告敬遠で出塁し、連続試合出塁記録を「48」に伸ばした。先発の山本由伸（27）は先頭打者に本塁打を浴びたが、以降は無失点投球。今季最長の7回2/3（104球）を投げ、4安打1失点の好投。チームは8回にK.タッカー（29）が勝ち越しタイムリーを放ち、接戦を