「バントはしない」「我慢する」----就任直後の池山隆寛新監督が掲げた一見すると矛盾する２つの方針は、いまのスワローズの戦い方を大きく変えようとしている。その背景にあるのが、かつて自身を育てた“ある名将の教え”だ。三振すらも受け入れる覚悟と、徹底した攻撃姿勢。池山野球の核心に迫る。 【画像】「脱バント」と「我慢」…池山采配を形作った名将 恩師から受け継いだ「我慢する覚悟」 昨年の秋季キャンプ、就