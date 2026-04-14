あと4ヵ月で保険証は期限切れ……いつまで放っておいても大丈夫？移行しないと「10割負担」ってホント？【前回の記事を読む】「健康保険証」は7月末で期限切れ…「マイナ保険証」のメリットとデメリットを徹底解説大きなデメリットとは一方、デメリットとして最も大きいのは、病院や薬局の受付で、マイナ保険証による本人確認がスムーズにできない恐れがある点だ。渋澤氏が続ける。「マイナ保険証がある方は、病院や薬局の受付に