4月13日、お笑いコンビ「麒麟」の川島明がMCを務める朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）で、新しいグルメ企画がおこなわれた。番組ではグルメ企画が増加しているが、視聴者から不満が巻き起こっている。この日は、新企画「最強の朝食アレンジはどれだ!? ラヴィット! 朝食サミット」がおこなわれ、「卵かけご飯」のアレンジレシピが紹介された。「白石美穂さんやお笑いカルテット『ぼる塾』の田辺智加（ちか）さんな