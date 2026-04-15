【モデルプレス＝2026/04/15】「岸辺露伴は動かない」シリーズの最新作で、女優の飯豊まりえが主演を務めるドラマ「泉京香は黙らない」（NHK総合／5月4日夜9時30分〜10時30分 ※NHKONEで同時・見逃し配信予定）より、新キャラクターたちの場面写真を公開。あわせて、泉京香（飯豊）と岸辺露伴（高橋一生）が背中合わせに立つ新ビジュアルも解禁された。【写真】28歳美人女優、白髪＆マッシュヘアで雰囲気ガラリ◆堀田真由・寛一郎