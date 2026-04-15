覚醒剤およそ5キロを密輸したとして、警視庁が取り締まりを強化する指定暴力団・住吉会幸平一家傘下組織の組員が逮捕されました。警視庁によりますと住吉会幸平一家傘下組織の組員・樋田涼容疑者は2024年、アメリカから覚醒剤およそ5キログラム、末端価格で2億6500万円相当を営利目的で密輸した疑いがもたれています。覚醒剤は金属製のフィルターの中に隠されていましたが、東京税関による検査で発覚、樋田容疑者は2年間逃走を続け