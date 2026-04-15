北朝鮮が自国の核・ミサイル開発に懸念を表明した日本の「2026外交青書」に対し「軍国主義の動きを正当化するための謀略であり対決文書」と強く反発した。北朝鮮外務省日本研究所政策室長は15日、朝鮮中央通信を通じて発表した談話で「わが憲法に明示された核保有国の地位を否定し、正当な自衛権行使に言い掛かりをつけるのは決して座視できない重大な挑発」と主張した。特に日本が外交青書で北朝鮮の大量破壊兵器（WMD）の完全か