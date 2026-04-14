マツコ・デラックスが4月13日、『5時に夢中!』（TOKYO MX）に久しぶりに復帰したが、テレビへの意欲低下を感じさせる発言が波紋を呼んでいる。「番組への出演は、じつに10週ぶりとなりますが、事実上の“セミリタイア宣言”とも取れる言葉がありました。この日、歓迎ムードのなかでマツコさんは早くも『私、FIREできるんですよ』と、ひとこと。つまり、早期リタイアできると言い、『労働意欲がわかなくて。1時間前まで、バック