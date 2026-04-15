◇ナ・リーグドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席は申告敬遠で連続出塁を48試合に伸ばした。1−1の8回、先頭・ロハスが四球で出塁すると、次打者の代打・エスピナルが送りバントを決め、1死二塁と一打勝ち越しの好機を迎え、大谷が打席に入った。ただ、メッツ側はすかさず申告敬遠を選択