2025年11月24日にドーハ映画祭に出席したアーメド・シハブ・エルディン氏/Tristan Fewings/Getty Images for Doha Film Festival/File（CNN）米メディアのバイスやハフポスト、中東の衛星放送局アルジャジーラでの仕事で知られるジャーナリスト、アーメド・シハブ・エルディン氏がクウェートで拘束されているとみられることが分かった。シハブ・エルディン氏は6週間前、クウェート市西郊に墜落した米空軍の戦闘機を捉えた動画を投