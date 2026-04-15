大分県豊後大野市の死体遺棄事件で15日、山中で見つかった遺体は今年3月から行方不明になっていた18歳の女性と判明しました。 【写真を見る】【速報】大分・山中の遺体は行方不明の18歳女性と判明逮捕の58歳男「金銭めぐるトラブルがあった」自宅で殺害か 警察によりますと、遺体は中津市に住む契約職員・森優奈さん（当時18）です。 この事件は3月、森さんが行方不明になり、関与が浮上した大分市元町の無職・姫野忠文容疑者