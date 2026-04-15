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綾瀬はるか、元子役と17年ぶり再会 撮影後のエピソードに絶句も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 綾瀬はるかが「JIN」で共演した元子役・伊澤柾樹と17年ぶりに再会した
  • 伊澤は撮影から9年後、高校2年生の時に事故で脊髄損傷していたという
  • 劇中のせりふに勇気づけられ、リハビリを経て事故から4年で復帰したという
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