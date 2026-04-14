ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は開幕３連発の衝撃から調子が急降下し、打率１割５分７厘と苦戦を強いられている。一方で三振数が目立ち、５１打数８安打で２２三振とかねて懸念されていた弱点が現実となっている。チームも歩調を合わせるかのように借金を重ねてリーグ中地区最下位に甘んじ、救世主のはずが足を引っ張るような状況に陥っている。米メディアは序盤の村上をまだ見守っているが、韓国メディアは辛辣だ