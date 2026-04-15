お笑いコンビ、オードリー若林正恭（47）が14日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。ゲストに麒麟の川島明（47）を迎え、TBS系「ラヴィット！」の気になったことを告白した。若林は「川島さんが若いころって“誰が行くんだ？”“他人ので笑わない”とか。今の『ラヴィット！』って、テレビ見てる感じだとみんな助け合うし」と発見があったという。川島は「全体的にじゃない？やっぱ俺らを見ててダ