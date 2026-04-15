「ニュースは見ない」「安く売らない」。独自の哲学を貫き、億単位の資産を築き上げたバリュー投資家・某哲也さん。彼は相次ぐ相場の急落をどう乗り越えたのか、情報に踊らされないためのルールはどう設定しているのか。億超え投資家が実践する最も合理的でシンプルな投資判断の基準を公開します。インタビュー連載全2回の第1回。ニュースを見ずとも資産は築ける ーー新しく書籍を出されたそうですね。どんな内容ですか？