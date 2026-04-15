大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で男が「自宅で殺害し夜中に車で運んだ」などと供述していることが新たに分かりました。 警察は、遺体は行方不明となっている県内の10代の女性とみて身元の確認を急いでいます。 ◆TOS渡辺一平記者 「遺体が発見されて3日目のきょうも姫野容疑者のアパートで家宅捜索が行われている姫野容疑者は自宅で殺害したなどと供述している」 この事件は3月上旬