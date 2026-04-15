留任予定見直しデンソーは１４日、取締役を務める豊田章男・トヨタ自動車会長が、６月中旬に予定する株主総会を経て退任する人事を発表した。３月発表の人事案では留任の予定だったが見直した。豊田氏は２０１９年、経営のスピードを加速する狙いでデンソーの取締役に就任。在任中に、筆頭株主のトヨタは株式保有比率を減らした。退任についてデンソーは、昨年日本自動車会議所会長に就いた豊田氏に「日本全体の課題に尽力しても