UEFAチャンピオンズリーグ・準々決勝2ndレグ、リヴァプールとパリ・サンジェルマンの一戦は0-2とPSGが勝利。リヴァプールは合計スコア0-4で敗退した。本拠地アンフィールドでの大逆転を狙ったリヴァプールだったが、そううまくはいかなかったようだ。アルネ・スロット監督はFWアレクサンデル・イサクを今年初めて先発出場させ、FWウーゴ・エキティケとの2トップのような形で試合に臨んだ。しかし、イサクは試合に影響を与えること