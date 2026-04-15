欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝第２戦（１４日＝日本時間１５日）、ＭＦ遠藤航が負傷離脱中のリバプール（イングランド）はホームで昨季王者パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）に０―２、２戦合計０―４で敗退。４強入りを逃し、今季の無冠が決定的となった。フランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレに２ゴールを許し、今季公式戦５０試合で１７敗目。英メディア「ＢＢＣ」によると、フランスサッカーの専門家シ