複数のアパレルブランドを展開する株式会社yutoriは13日、元AKB48でモデル・実業家として活動する小嶋陽菜が代表取締役CCOを務める「株式会社heart relation」の全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。yutoriが同日開催した取締役会で決議し、同日に契約締結。株式譲渡実行日は4月30日。【写真】小嶋陽菜が率いる「heart relation」経営陣yutoriは、2018年の創業以来、SNSマーケティングを強みにストリートブランドを中