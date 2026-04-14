4月13日、女優・永野芽郁の近況が報じられた。『女性セブンプラス』によると、4月上旬、元マネージャーだった男性と“おそろいブランド”で旅行していたことが伝えられ、波紋が広がっている。2025年4月、俳優・田中圭との不倫疑惑が報じられ、事実上の活動休止状態となっていた永野。このところは復帰ムードが漂っており、2026年にNetflixで配信される映画『僕の狂ったフェミ彼女』での主演が発表され、“茶髪ショート”のイメ