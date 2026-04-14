「そう、もうピンポイント。せやから、誰かが言うてるんかな思てまうけど……」──京都府南丹市で小学6年生の安達結希くん（11）が3月23日から行方不明になっていた事案。そこから22日目となる4月13日、同市内の山林で、子どもとみられる遺体が発見され、同月14日、遺体の身元が安達結希くんのものであると判明した。【写真】スコップを手に規制線奥のケモノ道に入っていく捜索員や捜査をしている一本道の深部など。他、異様な雰