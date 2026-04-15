歌手のサブリナ・カーペンターが、コーチェラ・フェスティバルでのステージ上の発言をめぐり、謝罪を表明した。サブリナは現地時間10日に行われた公演中、観客の声をヨーデルと勘違いして指摘したが、実際には中東文化における祝福の発声「ザグルータ」だったことが判明した。 【写真】グラミー賞では鳥登場のパフォーマンス動物権利団体から猛批判 問題の場面はSNSに投