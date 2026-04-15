4月7日に放送されたバラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）の一部シーンが配信から削除されたことがわかった。ABCテレビの「出演者に対し不適切な行為があった」という旨のコメントを各社報じている。【写真を見る】店主の行為が“セクハラ”と批判する声…うなぎ店での串打ち体験の様子問題となった回は、ダンスボーカルユニット・M!LKの塩崎太智（25）が声優の黒沢ともよ（30）、豊田萌絵（31）と一緒に京都・宇治市のうな