発見された遺体の身元は安達結希さん（11）と判明 京都府警は、南丹市で13日発見された遺体の身元について司法解剖の結果、3月23日から行方不明となっていた南丹市立園部小学校6年・安達結希さん（11）と判明したと発表しました。 【画像を見る】かばん・靴・遺体の発見場所と学校・自宅の位置関係 この発表をどう見ればいいのか、そして今後どのような展開が想定されるのか、元京都府警・捜査一課長の樋口文和氏が解説します。