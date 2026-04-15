お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、13日深夜放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。「怪しい飲み会」について【動画】「いつの間にか知らんセクシー女優を…」“上京芸人”に厳しい現実を突きつける千鳥・大悟この日は、今年4月に拠点を大阪から東京に移したばかりのダブルヒガシとカベポスター、昨春に上京したからし蓮根の3組をゲストに迎え「芸人状況物語2026」と題して展開し