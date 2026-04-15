アメリカのトランプ大統領は14日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議が2日以内にパキスタンで行われる可能性があるとの認識を示しました。トランプ大統領は14日、ニューヨーク・ポストの取材に応じ、アメリカとイランの2回目の協議がパキスタンの首都・イスラマバードで「今後2日以内に行われる可能性がある」との認識を示しました。前回の協議では、アメリカがイランに対し、ウラン濃縮活動の20年の間停止を提案したと複数の