ホルムズ海峡の緊張が続き、日本のエネルギー基盤が揺らぐ中、各国は移動抑制や公共交通への転換を急いでいる。一方、日本は補助金によるガソリン価格の抑制を優先している。だが、もし需要抑制へとかじを切れば、思わぬ形で全国に大きな混乱を招く可能性もある。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）IEAが提示した10項目の需要抑制策アメリカ、イスラエルのイラン攻撃から1カ月半が経過した。本稿執筆中の4月8日にアメリカとイラ