俳優・新木優子と、同じく俳優の中島裕翔（32）が結婚することがわかった。【写真】中島裕翔新木優子、6年前の共演姿真剣交際報道の中島裕翔新木優子ふたりの初共演は2017年公開のW主演映画『僕らのごはんは明日で待ってる』。その後も2018年のドラマ『SUITS／スーツ』（フジテレビ系）、2020年の『SUITS／スーツ2』などでも共演している。何度かの共演を経て、じわじわと関係性を深めていったのだろうか。距離を縮めた