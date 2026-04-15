「安達結希(ゆき)くん（11）の行方不明事件は、表向きは生活安全部が窓口として対応を担っているが、裏では殺人などを扱う捜査一課が捜査を進めている。鑑識が途中から関与しているが、あれは生活安全部主導のカモフラージュ。本当の捜査は一課が主導し、当然“殺人”の線で被疑者を洗っている」【画像】義父が結希くんを降ろした場所、拡散された“捜索ビラ”など、関連写真をすべて見る捜査の内幕をこう明かすのは、京都府警の