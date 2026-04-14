ニューストップ > 国内ニュース > 遺体は行方不明の11歳男児と判明、死因は「不詳」死亡時期は3月下旬… 京都府南丹市で小学生男児が行方不明 小学生 南丹市 京都府 時事ニュース FNNプライムオンライン 遺体は行方不明の11歳男児と判明、死因は「不詳」死亡時期は3月下旬ごろか 2026年4月14日 18時48分 リンクをコピーする きのう13日京都府南丹市の山林で見つかった子どもとみられる遺体は、3月23日から行方不明となっていた11歳の安達結希さんだと判明した。遺体が見つかった場所は、安達さんが通っていた園部小学校から南西に約2kmの山林。先に見つかっていた安達さんのものとみられる通学かばんや靴の発見場所とは距離が離れていた。京都府警は14日午後6時45分から報道陣に対して、身元判明について説明している。京都府警はきょう遺体を司法解剖し 記事を読む 関連の最新ニュース 京都府南丹市で小学生男児が行方不明 記事時間 04/14 18:15 京都府で発見された子どもとみられる遺体 行方不明の11歳男児と判明 記事時間 04/14 15:25 京都南丹市で遺体発見 元刑事の生配信での「うっかり祝辞」が物議 記事時間 04/14 09:15 「平穏な町で信じられない」不明の小6男児めぐり同級生の母親が涙