現場に残る“謎”先月23日に、京都府南丹市の小学生・安達結希くん（11）が、通っている小学校付近から行方不明になって21日が過ぎようとしている。4月12日には結希くんの自宅と学校の間にある山中で、結希くんのものによく似た黒いスニーカーが発見された。警察では結希くんのものか確認を急いでいる。だが、これまでは進展しない捜索とは対照的に過熱する一方の報道に対し、捜査幹部が報道各社に釘を刺す場面もあった。「もう少