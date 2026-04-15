テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。自身が出演したCMについてぶっちゃけた。先月23日、自身のインスタグラムでコーヒー飲料のCMに出演したことを報告していた佐久間氏。同番組ファンからの「芝居くさくて見ていられません」との“クレーム”に対し、「いやこれが、本当に悩みなんです」と打ち明けた。実は「ガチ